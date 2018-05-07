‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بري استنكر الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب التي جابت شوارع بيروت

استنكر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب السيارة التي جابت شوارع العاصمة ​بيروت​ وطاولت رموزا ومقرات ومقامات نحترم ونجل.

واضاف بري في بيانه: ان “كرامة العاصمة بيروت وكرامة ابنائها وعائلاتها الكريمة وقياداتها هي من كرامتنا، وأي مساس بها مساس بكرامتنا وكرامة كل اللبنانيين. وتابع قائلا “اننا اذ ندين بأشد عبارات اﻻدانة كل المظاهر المقيتة التي حدثت في بعض شوارع العاصمة بيروت والتي اساء فيها بعض الموتورين ل​حركة أمل​ و​حزب الله​ وﻻنجازتهما، ان هذه التصرفات اللامسؤولة، ﻻ تعبر عن سلوكيات وادبيات واخلاق ومناقبية ابناء اﻻمام الصدر وحزب الله وهي ممارسات مدانة بكل المقاييس اﻻدبية واﻻخلاقية والدينية، نضعها ومرتكبيها والقائمين عليها برسم اﻻجهزة اﻻمنية والقضائية التي اجرينا بها اﻻتصاﻻت اللازمة، ﻻتخاذ التدابير القانونية بحقهم، لردعهم واحالتهم للقضاء المختص”.