بالتفاصيل: اشتباكات الشويفات تسفر عن قتيل.. ودعوات للتهدئة

أفاد مراسل “لبنان 24″ بأن إشكالاً كبيراً حصل في منطقة الشويفات بين أنصار لـ”الحزب التقدمي الإشتراكي” ​وآخرين من ​”الحزب الديمقراطي اللبناني”، تخلّله إطلاقٌ كثيف ومتبادل للنار، أسفر عن سقوط قتيل للحزب التقدمي الإشتراكي، في وقت يدعو فيه مشايخ الدروز عبر مكبّرات الصوت إلى التعقل وعدم استخدام الأسلحة. وذكرت المعلومات أنّ وحدات الجيش تعمل على فض الإشكال لإعادة الأمور إلى طبيعته.

إلى ذلك قال رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” عبر “تويتر”، فقال: “إلى الرفاق في الشويفات والانصار والى الحزب الديمقراطي .الانتخابات مرت ولنتفتح صفحة جديدة ولتكن الدولة هي الحكم وتحزم الامر في الشويفات .معيب هذا الاقتتال العبثي في العائلة الواحدة”. وأضاف: “إنّني أشجب كل دعوة تحريض او تهييج في اية منطقة وان الجيش يقوم بواجباته على اكمل وجه”.

وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” ذكرت أنّ “إشكالاً حصل على خلفيات إنتخابية في حي الأمراء بالشويفات بين شابين من مناصري حزبين، تطوّر إلى تشابك بالايدي وإطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة، الأمر الذي خلق توتراً في منطقة الشويفات. ولم يتسبب الإشكال بوقوع إصابات”. وأضافت الوكالة: “وقد سارعت القوى الأمنية إلى تطويق الإشكال ومنع تفاقمه. كما تدخلت اللجان المشتركة في الحزبين لإنهاء الإشكال”.