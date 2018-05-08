توتر وإطلاق نار من أسلحة رشاشة.. هذا ما حصل في الشويفات

أفاد مراسل “لبنان 24″ بأن إشكالاً كبيراً حصل في منطقة الشويفات بين أنصار لـ”الحزب التقدمي الإشتراكي” ​وآخرين من ​”الحزب الديمقراطي اللبناني”، تخلّله إطلاقٌ كثيف ومتبادل للنار. وأفادت المعلومات بأنّ الجيش اللبناني تدخّل ويعمل على فض الإشكال لإعادة الأمور إلى طبيعته”.

ولاحقاً ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “إشكالاً حصل على خلفيات إنتخابية في حي الأمراء بالشويفات بين شابين من مناصري حزبين، تطوّر إلى تشابك بالايدي وإطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة، الأمر الذي خلق توتراً في منطقة الشويفات. ولم يتسبب الإشكال بوقوع إصابات”. وأضافت الوكالة: “وقد سارعت القوى الأمنية إلى تطويق الإشكال ومنع تفاقمه. كما تدخلت اللجان المشتركة في الحزبين لإنهاء الإشكال”.

المصدر: لبنان24