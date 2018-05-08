“فضيحة الصوت التفضيلي”

بعد اختباره الاول، تبين ان قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات الأحد، لا يحمل بنوداً مخلة فقط، بل افرازات ظالمة، بحيث جعل من مرشحين حازوا على نسب مرتفعة من الاصوات التفضيلية خاسرون مقابل فوز من هم اقل منهم، مما شكل فضيحةً لبعض الفائزين.

مثال على ذلك ينطبق على مرشح حزب الله عن المقعد الشيعي في كسروان – جبيل، حسين عواد، الذي نال 9369 صوتاً تفضيلياً مقابل 891 لربيع عواد و 259 لمصطفى الحسيني و787 لمحمود عواد، لكنه فشل في ترجمة تفوقه شيعياً بسبب عجز اللائحة عن تأمين حاصل إنتخابي.

الامر تكرر بالنسبة للمرشح وئام وهاب، الذي نال في دائرة الشوف – 7340 صوتاً تفضيلياً مقابل 7266 لصالح منافسه مروان حمادة الذي فاز بالمقعد.

ليبانون ديبايت