ليلة اسقاط وهاب… فتشوا عن بري

أفادت مصادر مطلعة أن النائب وليد جنبلاط أجرى اتصالاً قبل أيام قليلة من يوم الانتخاب مستنجداً بالرئيس نبيه بري من أجل حجب الاصوات الشيعية عن لائحة رئيس حزب التوحيد وئام وهاب بعدما تبين له ارتفاع حظوظ الاخير بالخرق أو أقله تأمين حاصل انتخابي.

وتابعت المصادر أن بري تجاوب فوراً مع طلب جنبلاط وتواصل مع قيادة حزب الله التي تفهمت الموضوع بعد إلحاح بري وحجبت الاصوات الشيعية عن وهاب.

وأكدت المصادر أن الامر لم يقتصر على حجب الاصوات الشيعية بل تعداه أيضاً الى الاصوات السنية ضمن تشكيلات سرايا المقاومة.

علماً أن الاتفاق بين حزب الله ووهاب كان يقتضي أن تجيّر أصوات الشيعة وسرايا المقاومة في الشوف للائحته وجرى نقض هذا الوعد قبل يومين من موعد الانتخاب.

ليبانون ديبايت