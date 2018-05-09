بالصورة: بعد قرار المشنوق.. “فينا ننزل ع الشغل بالموتسيكل”؟!

بعد الإشكالات والإستفزازات المتبادلة التي حصلت في العاصمة بيروت بعد انتهاء الانتخابات النيابية بين أنصار تيار “المستقبل” وأنصار “حزب الله” وحركة “أمل”، من خلال التنقّل عبر الدراجات النارية في مختلف المناطق وإطلاق الشعارات الإستفزازية بين الخصوم، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً يقضي بمنع سير الدراجات النارية في بيروت لمدّة 72 ساعة.

وعلى أثر هذا القرار، انتشرت صورة طريفة عبر “فيسبوك” و”تويتر” تظهر شباناً يقفون إلى جانب بعضهم ويحملون أعلام تيار “المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” وأرفقت بالتعليق الآتي: “معالي وزير الداخلية مشي الحال تصالحنا، فينا ننزل بكرا ع الشغل بالموتسيكل”.