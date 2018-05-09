بالصور: تجرُّدٌ من أدنى شعور بالانسانية.. العثور على طفل حيّ داخل كيس!

في حادثة تُعبّر عن تجرُّد مرتكبيها من أدنى شعور بالانسانية، تخلى أهل عن فلذة كبدهم ورموه في الشارع داخل كيس ليُترك وحيدا لقدره.

في التفاصيل، عثرت القوى الامنية على طفل، عمره حوالى السنة، موضوع داخل كيس في شارع نقابة الاطباء في طرابلس، وكانت المفاجأة انه على قيد الحياة، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وتمّ التواصل مع الصليب الاحمر اللبناني الذي توجّه الى المكان وعاين الطفل ونقله الى المستشفى الاسلامي حث أجريت له الفحوص اللازمة ليتبيّن أنه بحالة جيدة.

إشارة الى أنه لم يُكشف عن هوية الطفل حتى الساعة، كما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.

(“لبنان 24” – الشمال)