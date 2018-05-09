تحطيم سيارات ومحلات.. هذا ما جرى ليلاً بسبب افضلية مرور

وقع مساء الثلاثاء اشكال في كفرشلان – الضنية بين عرب كفرشلان وشبان من بلدة المرح على خلفية افضلية مرور تطور الى اشكال واطلاق نار، أدى الى سقوط 6 جرحى نقلوا الى مستشفيات طرابلس للعلاج.

وفي التفاصيل، فقد وقع اشكال كبير في كفرشلان – الضنية بين عرب كفرشلان وشبان من بلدة المرح على افضلية مرور، ما لبث ان تطور الى اشكال واطلاق نار، اضافة الى تحطيم سيارات ومحلات تجارية، فيما عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق بالاطارات المشتعلة.

وسادة حالة من الفوضى نتيجة لأعمال الشغب.

وعملت وحدات الجيش على فتح الطريق وملاحقة مطلقي النار.