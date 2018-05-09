نائب سيتبرع بمخصصاته النيابية للجيش.. تعرف عليه!

علمت “النهار” أن النائب المنتخب ميشال ضاهر سيبلغ إدارة مجلس النواب بتحويل راتبه ومخصصاته المالية الشهرية على طول ولاية الدورة المقبلة إلى الجيش تقديرا لتضحيات ضباط المؤسسة العسكرية وجنودها في حماية الوطن.

وأوضح أمام زواره ان خطته هذه اتخذها عند إعلانه قرار الترشح عن أحد المقعدين الكاثوليكيين في دائرة زحلة ولا يريد منها حشر نواب آخرين على اتباعها.

ويردد انه من حق النائب أن يحصل على راتب لكن من غير المنطق أن يحصل هو وأسرته على مخصصات مالية وتقديمات صحية بعد خروجه من المجلس، ولا سيما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المصدر: النهار