هذا هو دوام العمل في المؤسسات الرسمية خلال شهر رمضان المبارك

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية تحمل الرقم 19/2018 حدد بموجبها دوام وساعات العمل في المؤسسات الرسمية خلال شهر رمضان المبارك على الشكل التالي:

1- من الإثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عشر ظهراً، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2- يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي، وللجهات صاحبة الصلاحية تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.