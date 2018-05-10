أهالي الشويفات يشيّعون أبي فرج غداً.. والسوقي خارج لبنان

أعلن وكيل داخلية “الحزب التقدمي الإشتراكي” في الشويفات مروان أبي فرج أنّه “تمّت الموافقة على تشييع الشاب علاء أبي فرج الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الجمعة”. وقال في تصريح له: “تمّ توقيف شخصين لكن المسؤول المباشر عن قتل علاء أبي فرج فرّ وهو أمين السوقي، إلى خارج لبنان”، وأضاف: “كنا نتوقّع دور زعامة أكبر بتسليم المجرمين أو تسمية المجرم والإعلان أنّه فرّ، ونهنىء الوزير طلال أرسلان على تهريب الزعران إلى خارج البلد”.

وتابع وكيل “الإشتراكي”: “أمين السوقي ممنوع من دخول الشويفات من الآن فصاعداً لأنّه خرّب المنطقة، ولن نسمح للفتنة أن تنطلق من هنا”، لافتاً إلى أنّه “لو ضبطت القوى الأمنية الوضع لما وصلنا إلى هنا”.

وكان الأهالي في منطقة الشويفات قد أعطوا “الحزب الديمقراطي اللبناني” مهلة 24 ساعة لتسليم السوقي لتسليمه إلى القضاء.

“الإشتراكي” يحذّر من صفحات مشبوهة

وتوازياً، أكّدت مفوضية الإعلام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” أنّ “الحسابات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الإجتماعي هي حصراً مواقع جريدة الأنبــاء الإلكترونية (عبر تويتر وفيسبوك وإنستغرام) وصفحة مفوضية الإعلام (عبر تويتر) إضافة إلى الصفحات الرسمية لوكالات الداخلية”، موضحةً أنّ “الصفحات الأخرى المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي لا علاقة للحزب بها، وفي طليعتها تلك التي تنشر مواقف وتعليقات ترتكز على التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ويحملها الحزب مسؤولية أيّ تطور سلبي قد يحدث على الأرض جرّاء هذه المواقف”. وشدّد الحزب على أنّه “سيلاحق هذه الصفحات المشبوهة عبر الأجهزة الرسمية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة”.