القيادة العامة للجيش السوري: جاهزون للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم

لفتت القيادة العامة للجيش و​القوات​ المسلحة السورية إلى ان “عدوان إسرائيلي جديد يتصدى له أبطال جيشنا البواسل، يؤكد مرة جديدة يقظتهم وجاهزيتهم للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان”، مؤكدة أن “الاعتداءات السافرة لن تؤدي إلا إلى تحقيق المزيد من الانجازات ضد الإرهاب”.

وأشارت إلى أنه “بكفاءة نوعية وجهوزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات ال​صواريخ​ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه”، لافتةً إلى “وصول عدد من صواريخ العداون الإسرائيلي تسبب بارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية”.

واكدت “جهوزيتها للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم وتؤكد في الوقت ذاته على عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات جيشنا”، مشيرةَ إلى أنه “لن تؤدي مثل هذه الاعتداءات السافرة إلا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في ​مكافحة الإرهاب​ على كامل الأراضي السورية وإلى مزيد من الإصرار على استمرار قواتنا المسلحة الباسلة بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل و​القضاء​ على الإرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأذرعه في الجمهورية العربية السورية”.