بلبلة على “تويتر” بعد تغريدة للمشنوق.. والإتحاد الأوروبي يُخالفه!

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الكثير من ردات الفعل والبلبلة على “تويتر”.

فقد قال المشنوق: “الاتحاد الاوروبي يشيد بدور وزارة الداخلية في ادارة عملية انتخابية شفافة ومحايدة”.

فعلّقت جمانة حداد التي كانت مرشحة عن دائرة بيروت الأولى ولم يحالفها الحظ بالإنتخابات على تغريدة المشنوق قائلةً: “سيدة لاسن (رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن)، هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبلغنا على أي قاعدة استند ليعلن أن الانتخابات كانت شفافة ومن دون خروقات، كما أعلن المشنوق؟ شكراً لتوضيح ذلك للرأي العام ولنا جميعاً”.

وعلى الفور، ردّ حساب ‫الاتحاد الاوروبي في لبنان على حداد بما يلي: “نحن لم نُصدر أي بيان. صدر فقط تقرير أولي عن البعثة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسوف تتم مراجعة كل الشكاوى بدقة”.‬