سقوط صاروخ على الأراضي اللبنانية

سقط صاروخ من نوع “أرض – أرض” فجر اليوم الخميس، في محيط بلدة الهبارية، جنوبي لبنان، خلال تبادل للقصف بين سوريا وإسرائيل، واقتصرت أضراره على الماديات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أن فريقًا هندسيًا تابعًا للجيش اللبناني كشف على الصاروخ الذي سقط فجرًا في محيط بلدة الهبارية، ونقله إلى أحد المواقع العسكرية.

ويأتي سقوط الصاروخ بعد تبادل القصف بين سوريا وإسرائيل ليل أمس.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية استنفارًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك على خلفية تواجد حزب الله الموالي لإيران على الحدود الجنوبية.