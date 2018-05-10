ما هو الإسم الجديد لوزارة “الخارجية والمغتربين”؟

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال إطلاق الدورة الخامسة لـ”مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، في “Arena Seaside” – “البيال” سابقاً، أنَّه وقع اليوم مشروع قانون يغيّر اسم “وزارة الخارجية والمغتربين” إلى “وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي”.

ولفت باسيل في كلمته إلى أنَّ “عملية استعادة الجنسية هي قيد التطوير، ونحن نتقدّم من هذا المؤتمر للحكومة بمشروع قانون لتسهيل العملية وتوسيع هامش المستفيدين أي تعديل قانون استعادة الجنسية”. وأشار إلى “تقديم مشروع قانون المجلس الوطني للانتشار لضمان صحة التمثيل للانتشار عبر مجلس عالمي منتخب”.

وأكّد “أنَّنا سنعمل لرفع عدد نواب الاغتراب وتأمين البطاقة الممغنطة وسنطرح قانوناً يقدِّم تسهيلات اقتصادية للمنتشرين وقانوناً ينشئ المجلس الوطني للانتشار”.