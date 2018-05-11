الطبيب الشاب “فؤاد” يرحل إلى الأبد.. ويكسر قلوب أحبائه!

شكّل خبر وفاة الطبيب فؤاد جرجس طربيه صدمة لدى أصدقائه وأهالي منطقتًيْ تنورين في البترون حيث ينتمي إليها فؤاد وأهالي منطقة القويطع وبلدة بتعبورة تحديداً حيث تقطن عائلته، فالطبيب الشاب عرف بنشاطه وجدارته وكفاءته في عمله، وهو طبيب أمراض نساء وتوليد ومتخرّج من إحدى الجامعات الفرنسية، كما أنّه يتابع دراسته في مجال الحقوق.

يوم أمس الخميس، فارق فؤاد الحياة وقد عثر عليه جثّة هامدة في أحد فنادق منطقة المتن، من دون الكشف عن التفاصيل التي أدّت إلى وفاته.

الخبر نزل كالصاعقة على أصدقاء فؤاد وأقربائه وكلّ الذين عرفوه حيث نعوه بكلمات مؤثّرة عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، معبّرين عن حزنهم لفراقه حيث لم يبقَ من الماضي إلا الذكريات، ففؤاد بالنسبة لهم سيبقى ذكرى خالدة في قلوبهم وعقولهم ولن ينسوه فهو اليوم معهم أيضاً في عليائه.

كثيرة هي الكلمات التي كتبها أصدقاء فؤاد وأقرباؤه، حيث قالت ريما عطا لله: “بكّرت كتير يا أهضم دكتور وأطيب قلب، رح تضل ذكرى حلوة بقلوبنا، الله يصبّر أهلم خسارتهم كبيرة”.

المصدر: لبنان24