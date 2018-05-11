بوست عن حليب فاسد يعقبه تهديد بالقتل

نشر الأستاذ الجامعي حبيب رمال على صفحته على الفيسبوك “بوست” يقول فيه إنه ابتاع ليلاً حليباً لأطفاله من سوبر ماركت ذكر اسمها وعنوانها ، ولدى فتحه عبوات الحليب السائل خرجت منها الديدان ورائحة العفن. توجه رمال إلى السوبر ماركت واطلعهم على حال الحليب، فقوبل من إدارة المؤسسة المذكورة بالطرد كما ذكر، وقيل له “روح اشتكي محل ما بدك روح على وزارة الصحة مش فارقة معنا “.

القصة لم تنتهِ هنا ، بحيث أنّ إدارة السوبر ماركت علمت على ما يبدو بالبوست الذي نشره الدكتور رمال على حسابه على الفيسبوك، فاتصل صاحبها هاتفيا برمال وهدده بالقتل والثأر منه ومن عائلته وبتشويه سمعته. رمال توجه إلى المخفر القريب من منزله الذي طلب منه التوجه إلى النيابة العامة ،وفي الوقت نفسه نشر خبر التهديد على حسابه مرفقاً برقم الهاتف، مناشداً وزارتي الصحة والداخلية التدخل حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته .

بدورنا نضع الحادثة في عهدة السلطات المختصة لاسيّما وزارات الصحة والإقتصاد والداخلية، لتكثيف دوريات مصلحة حماية المستهلك وحماية المواطنين الذين يتجرأون ويتحدثون عن السلع الفاسدة لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية .

المصدر: لبنان24