تدابير سير من جسر السلام – طرابلس باتجاه بيروت

أصدرت االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشارت فيه الى أن “إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بإصلاح وتزفيت الطريق المتفرع من جسر السلام – طرابلس يساراً باتجاه بيروت، وذلك اعتباراً من الساعة 7.30 لغاية الساعة 8.30 من تاريخ 12/5/2018”.

وتابع البلاغ: “ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير في المحلة المذكورة وتحويله الى الطرقات الفرعية”.

ودعت المديرية المواطنين الكرام، الى أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.