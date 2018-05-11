مفاجأة الطقس.. الحرارة تتدنى بشكل كبير والثلوج عائدة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على الجبال التي تعلو عن 2400 متر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى ظهر يوم الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ومن المتوقع ان تشتد ليلا مع حدوث برق ورعد، (نحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات).

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على الجبال التي تعلو عن 2400 متر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على الجبال التي تعلو عن 2400 متر.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الارز من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 3 درجة.

– الرياح السطحية غربية الى جنوبية غربية سرعتها من 10 الى 30 كم/س، تشتد ليلا لتصل الى 50 كم/ساعة.

الانقشاع جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85%.

– حال البحر منخفض الموج الى مائج ليلا، حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:40 ساعة غروب الشمس: 19:29