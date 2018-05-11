هذا ما تبلغه لبنان من مصادر ديبلوماسية قريبة من العدو…

علمت صحيفة “الجمهورية” ان لبنان تبلّغ تأكيداتٍ من مصادر ديبلوماسية غربية قريبة من العدو الاسرائيلي، بأنّ تل أبيب غيرُ راغبة في التصعيد على الحدود الجنوبية، وأنها غيرُ معنيّة بالرد في لبنان طالما أنّ المواجهات محصورة على الجبهة السورية.

وكشفت الرسالة الديبلوماسية هذه، بحسب الصحيفة،عن اتّصالاتٍ كثيفة، في الداخل والخارج، القصدُ منها إبقاءُ لبنان محيّداً عمّا يجري من تصعيد في المنطقة. وأملت أن تشهد الايام المقبلة سحباً لفتيل الانفجار.

الى ذلك قالت مصادر لبنانية رسمية: “ليس مستبعَداً أن يدرس لبنان تقديمَ شكوى الى مجلس الأمن حول انتهاك سيادة أجوائه، وذلك ربطاً بالصواريخ التي أصابت بعض المناطق اللبنانية.”