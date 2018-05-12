أرسلان لجنبلاط: ضب الزعران.. واذا مددت يدك سنمد الاثنتين

أشار رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” الوزير ​طلال أرسلان​، في مؤتمر صحافي، إلى أن “هناك تضليل للرأي العام عبر تصوير الإشكال الذي حصل في ​مدينة الشويفات​ وكأنه إشكال فردي مقصود فيه الشهيد علاء أبو فرج”، لافتاً إلى أن “التجريح الشخصي لطلال أرسلان وما يمثل بكل تواضع على مستوى الطائفة والوطن، غير مقبول ولن نقبله مهما كلف الأمر من أثمان”.

وأوضح أن ما حصل في الشويفات لم يكن إشكال فردي، على عكس ما يحاول الوضع تصويره، بل إشتباك مسلح دام ساعتين، في حين أنا كنت على تواصل مباشر مع مخابرات الجيش اللبناني قبل أن نصل إلى ما وصلنا اليه”.

وتوجه إلى رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب ​وليد جنبلاط​ بالقول: “​الطائفة الدرزية​ قدمت لك أغلى ما تملك، ضب الزعران عن الأوادم، ضب الكلام النابي الذي يصدر عن النواب ومن يدعون أنهم قيمين على الطائفة ودمها”، مشدداً على أن علاء أبو فرج هو ضحية الخطاب اللاخلاقي والتحريضي الذي هو في النفوس، الذي أدى إلى هذا الإشتباك، مضيفاً: “أنت يا وليد بيك من فتح المجال وأنا لا أرد على أشخاص لا أراهم”.

ودعا أرسلان جنبلاط إلى التفاهم بأن “أي شخص يتكلم عن خلدة ودار خلدة بكلام غير إخلاقي لن أرد إلا عليك شخصياً”.

واردف في معرض توجّهه الى جنبلاط:”كفى تحريضاً للدروز على الطوائف الأخرى كما يحلو لك، فيوم تحرّضنا على الشيعة ويوم آخر على المسيحيين. نقول كفى! ولماذا تنبش قبور العام 1957؟ اليس هذا عيبا؟ كفى لعب على أوتار الطائفة بغنى عنها وهل تريد ان نفتح صفحة الـ57 والـ58 وفينا نحكي ولدينا ادق التفاصيل ؟”.

وأضاف ارسلان:”أتريد تهدئة ومعالجة فنحن حاضرون وانتظر قرارك النهائي ولكن بين السياسة وكرامتنا فنحن نختار كرامتنا ولا اعيش الا بكرامتي مهما حاولت تطويقي وابتزازي وزمن الاول تحوّل ولسنا طارئين على البلاد واذا مددت يدك سنمد الاثنتين وارفض الكلام مع اي مسؤول من قبَلك فتكلّم معي وجها لوجه ولكن على بيتي اوباش لا تدخل”.

واكد انه بعد ثلث ساعة من استشهاد علاء ابي فرج سُمح للصليب الاحمر بالحضور ولم يُسمح لمخفر الشويفات بفتح محضر بالحادثة.