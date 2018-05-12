نشر صورته مع صديقه المتوفي قبل الرحيل… لهذه الأسباب وضع الطبيب فؤاد طربيه حداً لحياته؟

“اتخذ قراره بانهاء حياته، ويوم الخميس الماضي بدأ بتنفيذ مخططه، توجه الى منزل شقيقته، لاعب اولادها، لكن لم يكن على طبيعته، كان الحزن بادياً على وجهه، بعدها توجه الى المصرف وسحب امواله، ليقصد بعدها شقيقه حيث يعمل في مستشفى، طلب منه أن يبقي سيارته معه، وان يسلم الحقيبة التي في صندوقها الى والدته، لانه ينوي امضاء نهاية الاسبوع مع اصدقائه، ثم انتقل الى احد الفنادق في جل الديب حيث لفظ آخر أنفاسه… هو الطبيب النسائي فؤاد جرجس طربيه الذي حرق فؤاد كل من عرفه بخبر موته”… بحسب ما قاله قريبه لـ”النهار”.

دلالة صورة

“قبل ساعة ونصف من انطلاق الشاب الثلاثيني الى مصيره، وضع على صفحة ثانوية له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة تجمعه برفيقه جو الذي توفي قبل عام نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، في ذلك اليوم كانا سوية، قبل ان يتلقى فؤاد اتصالا، أبلغ خلاله ان احد اقاربه توفي، غادر قليلا وعند عودته وجد ان جو قد فارق الحياة، منذ ذلك اليوم تغيرت حياته، وضع اللوم على نفسه بأنه لو بقي بقربه لكان أسعفه”، قال قريبه قبل ان يضيف: “للاسف يحزننا جداً ان يصر فؤاد على انهاء حياته، فقد توجه الى المصرف قبل اقدامه على خطوته، سحب امواله، وضعها في حقيبة وطلب من شقيقه الياس ان يعطيها الى والدته”.

جرعة قاتلة

” يوم مغادرته حاول افراد عائلة فؤاد الاتصال به، ليجدوا ان هاتفه مغلق، عندما فتحوا الحقيبة ووجدوا ما في داخلها علموا ان امرا مريباً سيقع لاسيما وانه لمح تكرارا عن نيته انهاء حياته، اتصلوا بالقوى الامنية كي تتحرك للبحث عنه، طلبت منهم انتظار مرور 24 ساعة على غيابه، لذلك تواصلوا مع مدعٍ عام، حيث اعطى الاذن بملاحقة مكان هاتفه عبر الـ (جي بي أس)، تم تحديد نقطة تواجده، لكن للاسف كان الاوان قد فات، حيث عثر عليه ممدداً على سرير الغرفة والى جانبه كتاب قانون كونه طالب سنة ثانية حقوق” قال قريبه، مشيراً إلى أن “فؤاد انهى حياته بتناول جرعة ادوية كي لا يشعر بالالم وسم قاتل وقد وجدت القارورة امام سريره”.

عرس الوداع

ابن بلدة تنورين وسكان بتعبورة في الكورة، درس طب عام في الجامعة اللبنانية واكمل تخصصه في فرنسا، وقبل وفاته بيومين قصد مع والدته منطقة حريصا لحضور جناز رفيقه جو بذكرى مرور سنة على وفاته، سألها ماذا تفعلين ان مت، اجابته (رح الحقك شو هالحكي) عندها قال لها (ما تعتلي همّ مأمنك)… رئيس بلدية بتعبورة عصام تامر اسف في اتصال مع “النهار” على وفاة فؤاد حيث قال: “من المؤكد انه انتحر، وهذا ما زاد من فاجعتنا، فقد كان قمة في الاخلاق، شاب رياضي، اليوم أقمنا له عرس الوداع، على امل ان يرقد بسلام”. مخفر انطلياس فتح تحقيقاً بالحادث، واصدقاء فؤاد نعوه على “فايسبوك”، وقد كتبت صديقته لينا على الصورة التي جمعته برفيقه جو حيث قالت: “لقد نشرت هذه الصورة كونك تعلم انك ذاهب لتراه”.

المصدر: النهار