احترقت الغرفة فجرًا في الدورة.. فتوفّيت عاملتان!

أخمدت عناصر من الدفاع المدني وبعد عمل استمرّ منذ الساعة 4:40 ولغاية الساعة 7:15 من صباح اليوم الإثنين، حريقاً شبَّ داخل غرفة يقطنها عمّال اجانب تقع في الطبقة الارضية من احد المباني السكنية في الدورة-المتن. وقد أتت النيران على الغرفة.

توازياً، نقل الدفاع المدني جثتي عاملتين من التابعية البنغلادشية قضيتا جراء الحريق الى مستشفى بعبدا الحكومي وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.