الحرارة الى ارتفاع.. اليكم طقس اليوميْن المقبليْن

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعد ظهر اليوم.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة في المناطق الداخلية تكون مترافقة ببرق ورعد احيانا. تنحسر الامطار مساء ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الارز من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 12 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و80 %.

– حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:38 ساعة غروب الشمس: 19:32