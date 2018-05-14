المجلس الشيعي الأعلى دعا إلى التماس هلال شهر رمضان غروب الاربعاء

– صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان التالي:

“عملا بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان المؤمنين إلى التماس هلال شهر رمضان للعام 1439 هـ غروب يوم الاربعاء الموافق في 16/4/2018.

فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للادلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الإمام قبلان اجتماعا علمائيا، في مقر المجلس، الساعة الثامنة والنصف من مساء الاربعاء، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.

وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:

457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01