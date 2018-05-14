المراهنات ممنوعة في سباق الخيل بصورة مؤقتة.. لماذا؟

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب قراراً تحت الرقم 1298/ب، أوقف بموجبة المراهنات في سباق خيل مدينة بيروت بشكل فوري، وكلف رئيسة دائرة الأملاك في بلدية بيروت بإجراء تحقيق حول الممارسات التي وردت في التقرير التلفزيون الذي بث بتاريخ 13 ايار 2018، ورفع الاقتراحات المناسبة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه.

وكلف شبيب فوج حرس مدينة بيروت بمؤازرة رئيسة دائرة الأملاك العامة في تنفيذ هذا القرار .

وكانت قناة الجديد بثت تقريراً كشفت فيه عن وجود أطفال دون الـ13 من عمرهم وهم يشاركون في المراهنات التي تجري في سباق الخيل.