“المواجهة” بين جعجع والضاهر أرجئت إلى 22 حزيران!

أرجأت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني جلسة الاستماع في الدعوى المقدمة من “القوات اللبنانية” ضد رئيس مجلس ادارة “المؤسسة اللبنانية للارسال” بيار الضاهر LBCI الى 22 حزيران المقبل.

وحضر الجلسة النائب جورج عدوان بوكالته عن الدكتور سمير جعجع الذي غاب لأسباب امنية كما حضر الوزير السابق كريم بقرادوني بصفته كشاهد.

وطلب عدوان ووكلاء جعجع انتقال هيئة المحكمة للاستماع اليه في معراب لاستحالة توجهه الى المحكمة لأسباب أمنية لأن موعد الجلسات معلن عنه مسبقا.

بعد تأجيل الجلسة، اقترح الضاهر ان تكون استديوهات الـ LBCI مكان المواجهة مع جعجع ، وقال: “لا افهم كيف أن قصر العدل صعب الوصول اليه في وقت يذهب جعجع الى الاحتفالات والمطاعم بكل سهولة”.

من جهته، علّق النائب عدوان بالقول إن الكل يعلم ان جعجع منذ سنوات بوضع امني خاص ونحن لن نعطي اعداء لبنان فرصة لاي عمل امني يخرب الاستقرار”.

وتابع: “اعتقد ان القضية شارفت على النهاية وإن شاء الله الحكم البدائي بات قريبًا. وفي النهاية الحكم للقضاء.”