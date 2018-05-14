الوزير السابق فادي عبود يصرخ في مطار بيروت على امرأة تجاوزت صفوف الانتظار

كان المسافرون واقفين صفوفاً طويلة في مطار بيروت، وبعض من لديهم معارف أو ممن هم محظيون بوساطات كانوا يعبرون من هنا وهناك متجاوزين كل الملتزمين بالنظام.

كان الوزير السابق فادي عبود يقف في الصف، وهاله عبور سيدة ومعها حقائبها التي يجرها لها الحمّال، متجاوزة كل الصفوف والشريط الفاصل بينها، لتلتحق بسيدة اخرى.

صرخ عبود بالحمال ان يلتزم الصف، فعاد الحمال ادراجه الا أن السيدة اصرت على انها التحقت برفيقتها. ابى الوزير عبود الا بان تلتزم السيدة بالنظام وتعود لتقف في الصف.

طلب من الاعلاميين الحاضرين تصوير المخالفات والتجاوزات على عينك يا تاجر. الا ان عناصر الامن في المطار الذين سارعوا لفض المشكل صرخوا بأن التصوير ممنوع.

ضحك عبود، لكون التصوير ممنوع بالنسبة لعناصر الامن فيما مسموح ان يشهدوا على تجاوزات وعلى مخالفات لا تحصى ولا تعدَ. عناصر الامن وبعد التدقيق بجواز سفر السيدة المخالفة وبحجزها، طُلب اليها العودة للوقوف في الصف. هنا بدأ التصفيق من المسافرين الواقفين في الصف.

هذه لم تكن المرة الاولى التي يشهد فادي عبود فيها على تجاوزات في المطار ويعلو صوته تعبيراً عن رفض.

المصدر: موقع القناة 23