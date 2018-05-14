اليكم مواعيد الامتحانات الرسمية للتعليم العام والمهني والتقني

عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا تربويا مخصصا لمتابعة الإستعدادات للامتحانات الرسمية، ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني رئيسة اللجان الفاحصة الفنية سلام يونس، واطلع حماده من كل منهما على التحضيرات الإدارية والتربوية واللوجستية والفنية للامتحانات، وتم تحديد تاريخ بدء الإمتحانات الرسمية العملية في التعليم المهني والتقني إبتداء من 28/5/2018، على أن تصدر الروزنامة النهائية والكاملة لكل الإختصاصات إن لجهة الإمتحانات العملية أو الخطية. أما بالنسبة إلى الإمتحانات الرسمية في شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادة المتوسطة فإنه تم تأكيد المواعيد المحددة سابقا بحسب الشكل الآتي:

الشهادة المتوسطة

اليوم والتاريخ المادة التوقيت

الاربعاء

30/5/2018 تاريخ 8:30 – 9:30

كيمياء 9:50 – 10:50

تربية 11:10- 12:10

الخميس

31/5/2018 علوم الحياة والأرض 8:30 – 9:30

لغة عربية 9:50 – 11:50

السبت

2/6/2018 رياضيات 8:30 – 10:30

جغرافيا 10:50- 11:50

الاثنين

4/6/2018 فيزيـاء 8:30 – 9:30

لغة أجنبية 9:50 – 11:50

اليوم والتاريخ فرع العلوم العامة فرع علوم الحياة

المادة التوقيت المادة التوقيت

الاربعاء

6/6/2018 تاريخ 8:30 -9:30 رياضيات 8:30 – 10:30

كيمياء 9:50 – 11:50 فلسفة وحضارات 10:50 – 12:50

الخميس

7/6/2018 تربية 8:30 -9:30 تربية 8:30 -9:30

اللغة الأجنبية وآدابها 9:50- 12:20 اللغة الأجنبية وآدابها 9:50 – 12:20

السبت

9/6/2018 رياضيات 8:30 – 12:30 تاريخ 8:30 – 9:30

فيزياء 9:50-11:50

الاثنين

11/6/2018 جغرافيا 8:30-9:30 جغرافيا 8:30 – 9:30

فيزياء 9:50-12:50 علوم الحياة 9:50 – 12:50

الثلاثاء

12/6/2018 فلسفة وحضارات 8:30-10:30 كيمياء 8:30 -10:30

اللغة العربية وآدابها 10:50-13:20 اللغة العربية وآدابها 10:50-13:20

اليوم والتاريخ فرع الاجتماع والاقتصاد فرع الآداب والإنسانيات

المادة التوقيت المادة التوقيت

الاربعاء

6/6/2018 تاريخ 8:30 -9:30 رياضيات 8:30 -9:30

اجتماع 9:50 -12:50 فلسفة عربية 9:50 – 12:50

الخميس

7/6/2018 تربية 8:30 – 9:30 تربية 8:30 – 9:30

علوم الحياة 9:50 – 10:50 علوم الحياة 9:50 – 10:50

فيزياء 11:10 – 12:10 فيزياء 11:10 – 12:10

كيمياء 12:30- 13:30 كيمياء 12:30- 13:30

السبت

9/6/2018 جغرافيا 8:30 -9:30 تاريخ 8:30 -9:30

إقتصاد 9:50 – 12:50 اللغة العربية وآدابها 9:50 – 12:50

الاثنين

11/6/2018 رياضيات 8:30 -10:30 جغرافيا 8:30 -10:30

اللغة الأجنبية وآدابها 10:50-13:20 اللغة الأجنبية وآدابها 10:50- 13:50

الثلاثاء

12/6/2018 فلسفة وحضارات 8:30 -10:30 فلسفة عامة 8:30 – 11:30

اللغة العربية وآدابها 10:50 -13:20