بالفيديو.. لحظة اصطدام طائرتين في مطار “أتاتورك”!

وقعت حادثة اصطدام بين طائرتين في مطار “أتاتورك الدولي” في مدينة اسطنبول التركية، يوم أمس، الأحد، حيث أظهر مقطع فيديو اصطدام طائرة وهي تستعدّ للتوقّف في مدرج الهبوط بذيل طائرة أخرى كانتا متوقّفة.

والطائرة المتحرّكة تابعة لشركة “آسيانا” للنقل الجوي (كوريا الجنوبية) وقد اصطدمت بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية أثناء مسيرها على مدرج المطار، مما تسبب بأضرار كبيرة للطائرة التركية.

وبحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، فإنّه لم ينجم عن الحادث أي إصابات، وقد فتحت السلطات المعنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

(ديلي صباح)