بشرى سارة للطلاب.. قرار الغاء “البريفيه” أصبح قريباَ جداً

أصدرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بيانا رفضت فيه “رفضا قاطعا المس بالشهادة المتوسطة”، وذلك بعد أن أفادت مصادر أن مجلس الوزراء سيناقش اقتراح قانون يرمي إلى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في جلسته المقررة الأربعاء المقبل.

وقالت: “حيث أن الشهادة المتوسطة هي الركيزة التربوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وحيث أنه وردنا أن هناك اقتراح قانون مقدم من بعض النواب في المجلس النيابي الكريم لإلغائها، وقد ورد بندا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 16/5/2018، وحيث أن إلغاء هذه الشهادة يضرب التعليم الرسمي برمته في المرحلتين الأساسية والثانوية، ونعتبره مؤامرة على التعليم الرسمي لمصلحة التعليم الخاص، لذلك، تطالب الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة، برفض هذا الموضوع لأنه يدخل من ضمن مسؤولياته، كما تطالب السادة في مجلس الوزراء مجتمعين برفض هذا الأمر وإعادته إلى المجلس النيابي الكريم”.

واكدت انها “تتابع مندرجات هذا الموضوع وهي على اهبة الاستعداد لاتخاذ الخطوات التصعيدية، في حال لمست أي نية للقبول به، لأن الشهادة الرسمية خط أحمر باعتبارها الهوية الوطنية للتربية”.