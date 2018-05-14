في الكويت: سوري يضرب لبنانياً بسبب 300 دينار

احتُجز سوري في النظارة، لاعتدائه على لبناني أقرضه 300 دينار وطالبه بفائدتها.

وقال مصدر أمني إن “اللبناني تقدم ببلاغ إلى أحد المخافر أفاد فيه أنه كان أقرض سورياً مبلغ 300 دينار، وعندما طالبه بإعادته إليه رفض وانهال عليه ضرباً بزجاجة أصابه بها في رأسه، وقدم تقريراً طبياً بالإصابات التي لحقت به، وأدلى ببيانات المعتدي”.

وأضاف المصدر أن “رجال الأمن استدعوا السوري للتحقيق، ولدى حضوره اعترف بأنه التقى بالمجني عليه أسفل بناية يقطنها في حولي لتسليمه المبلغ الذي استدانه منه، إلا أنه فوجئ به يطالبه بـ 150 ديناراً فائدة، ما أثار غضبه وحصلت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تبادل الضرب، وعليه تقرر احتجازه على ذمة قضية اعتداء سجلت بحقه”.