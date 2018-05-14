لبنان الرسمي يتضامن مع الفلسطينيين: نقل سفارة أميركا للقدس مرفوض

أرخت الأحداث التي شهدتها الاراضي الفلسطينية إن لجهة إفتتاح السفارة الأميركية في القدس بوصفها عاصمة لإسرائيل، وإن لجهة المذبحة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي عند حدود قطاع غزة، على المواقف السياسية اللبنانية.

فقد أبدى رئيس الحكومة سعد الحريري “استياء لبنان من قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس”، معتبراً أن هذه الخطوة الاستفزازية تضع كل المسارات السلمية في المنطقة امام جدار مسدود، وتؤجج العنف وتطلق يد الاسرائيليين في سفك المزيد من دماء الفلسطينيين الابرياء وزيادة حدة التطرف”.

ودعا الحريري المجتمع الدولي الى التحرك بسرعة لوقف هذه المجازر المروعة والسعي لمساعدة الفلسطينيين في سعيهم من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

بدوره، قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تعقيباً على الأحداث الدموية التي تشهدها فلسطين تزامناً مع حفل تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس: “في ذكرى النكبة يقف العالم متفرجاً على نكبة جديدة تضاف الى مأساة فلسطين تتمثل بنقل السفارة الاميركية الى القدس”، وسأل: “هل سيبقى الضمير العالمي غافلاً عما يحصل أم سنشهد يقظة كرامة عربية تعيد القضية الفلسطينية الى صدارة الاهتمام؟”

أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فعلّق بالقول إن “هذا هو ارهاب الدولة، هذه هي اسرائيل الإلغائية… ترفض حتى ان ترى الحياة في من هم في اول حياتهم وكل ما يطالبون به هو العودة الى ارضهم.”

وزير المال علي حسن خليل أعرب أيضاً عن تضامنه مع الفلسطينيين، وقال إننا “نقف اليوم بكل قوتنا مع الشعب الفلسطيني الذي يثبت مرة جديدة حيويته وبسالته في التصدي للعدوان الاسرائيلي المستمر والمستعر.

رسالة الدم المحقة التي يقدمها شهداؤه اليوم دفاعا عن كل مقدسات الأمة، نراها امتدادا لشهدائنا ولرسالتنا، وواجبنا جميعا الوقوف بوجه تنفيذ القرار الأميركي الجائر بنقل السفارة إلى القدس، والذي لن يجلب إلى المنطقة والعالم إلا مزيدا من التوتر والحروب”.

من جهته، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتيراكي النائب وليد جنبلاط قائلاً: “منذ مئة عام ونيف بدأت النكبة في فلسطين عندما احتل القدس الجنرال البريطاني Edmund Allenby في كانون اول 1917 ثم توالت النكبات المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني من اعلان دولة اسرائيل عام 1948 الى احتلال الضفة عام 1967 الى الاستيطان الى اليوم بتكريس السفارة الاميركية في القدس”. وأضاف: “ولم يكن احتلال القدس وفلسطين على يد البريطانيين الا بداية المشروع الاستعماري الاطول في القرن العشرين تنفيذا لوعد بلفور الذي يهدي الصهيونية الارض الفلسطينية العربية .وما نقل السفارة الامريكية الى القدس الا تتويج لهذه الخطة الاستعمارية القديمة الجديدة”. وتابع: “لكن ومن موقع التجربة المتواضعة في تاريخي السياسي ومن مرافقتي للحركة الوطنية اللبنانية والتحالف والثورة الفلسطينية وتجربة المقاومة اللبنانية والاسلامية وحركة امل لن استسلم لليأس.اعطوا الشعب الفلسطيني مقومات الصمود وقد برهن في غزة وحتى في الضفة بطولات هائلة عبر الانتفاضات العديدة”.

بدورها حركة امل أكدت في بيان “انحيازها ووقوفها إلى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

واعتبرت الحركة أن “قرار الإدارة الاميركية بنقل سفارتها الى القدس يشكل خطرا داهماً وتهديدا للامن والسلم الدوليين”، داعيا “مؤسسات الرأي العام كافة العربية- الاعلامية والثقافية الى تأكيد عروبة القدس وانها عاصمة فلسطين الابدية”.

أما حزب الله فجاء موقفه على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي رأى أنه “لا قيمة لقرار نقل السفارة الاميركية” في “إسرائيل” إلى القدس، واصفاً التحرك بأنه من جانب واحد.