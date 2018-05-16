إفادات متناقضة وتوتر داخل المحكمة.. ما جديد قضية قتل الرائد جمعة؟

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله الى 4 تموز المقبل جلسة استكمال الاستماع الى شهود الحق العام وعددهم سبعة في قضية قتل الرائد في الجيش اللبناني عباس جمعة والتي يحاكم فيها المتهم الرئيسي الموقوف حسن علي كركي المعروف بعنتر.

وأدى التناقض في الافادتين اللتين قدمهما شاهدا الحق العام الى زيادة التوتر في قاعة المحكمة ما دفع العميد عبدالله الى إرجائها.

وكان المتهم كركي أقدم عمدا على قتل الرائد جمعة اثر عملية دهم نفذها الجيش في محلة الغبيري في ايلول من العام 2012 ومحاولة قتل باقي العسكريين من عناصر الدورية الأمنية باطلاق النار عليهم بغزارة من سلاح حربي غير مرخص واطلاق النار على آليتين للجيش واصابتهما وتدميرهما.

(الوطنية للإعلام)