الحرارة الى ارتفاع و “فوق معدلاتها”.. استعدوا للبحرّ!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً مشمساً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة نسبياً تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الخميس: مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 34 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الارز من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و75%.

– حال البحر منخفض الموج حرارة سطح الماء 23.

– الضغط الجوي 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:36 ساعة غروب الشمس: 19:33