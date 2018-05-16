ايها اللبنانيون… ترقبوا تقنين الصيف الكهربائي!

تساءلت مصادر اقتصادية عبر “المركزية” عن السياسة التي ستعتمدها الحكومة إزاء الارتفاع المتجدّد لأسعار النفط، خصوصاً في ما يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان، إذ يلامس سعر برميل النفط حالياً الـ 80 دولاراً أميركياً وسط توقعات بتجاوزه سقف الـ 100 دولار، فيما سجل الصيف الفائت حوالي الـ 45 دولاراً.

وإذ لفتت إلى أن الصيف الفائت كان مستقراً على صعيد التغذية الكهربائية، تساءلت المصادر ذاتها عن “مدى قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين استقرار كهربائي مماثل هذا الصيف، خصوصاً أن المساهمة المالية التي حدّدتها الحكومة للمؤسسة على أساس سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، لن تكفيها لوضع كامل طاقتها الإنتاجية على الشبكة، في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام الجاري”.

المصدر: المركزية