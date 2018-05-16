روكز: الفرزلي لنيابة رئاسة مجلس النواب

أكد النائب المنتخب شامل روكز أنه “سيكون في مكانه الطبيعي مستقبلا في تكتل لبنان القوي، وأشار الى أن مرشح التكتل لرئاسة نائب مجلس النواب هو النائب ايلي الفرزلي والمرشح الوحيد المطروح لرئاسة المجلس هو الرئيس نبيه برّي”.

وعن التباين في الآراء بين التيار الوطني الحر والقوات، وضعها روكز في اطار التوترات التي رافقت الحملات الانتخابية، وأشار الى أننا اليوم مقبلون على مرحلة جديدة للتفاهم حول الحكومة لأن البلد بحاجة الى استقرار سياسي لتسيير الأمور، آملا في أن تكون الحكومة المقبلة جامعة لكل الكتل.

ووصف روكز في حديث إذاعي، “اللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بالطبيعي، ولفت الى أن التفاهم بين الرجلين أمر أساسي للإستقرار في البلاد”، وأعطى “ارتياحا شعبيا وسياسيا خصوصا أننا على أبوب تشكيل حكومة جديدة”.

أكد روكز أنه “مع فصل النيابة عن الوزارة”، وأوضح أن “أولويات المرحلة المقبلة هي انتخاب رئيس المجلس وتأليف حكومة العهد الأولى التي ستعمل على تحريك العجلة السياسية والإنمائية”.