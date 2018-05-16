صيف 2018 سيكون لاهباً: تيارات مدارية ساخنة باتجاه لبنان.. والحرارة 35!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان منخفض البحر الأحمر يستنفر بين السودان ومصر وجنوب ليبيا وغرب السعودية وتتراجع قيم ضغطه الى 1003hpa الأمر الذي سيسبب بحركة للتيارات المدارية الساخنة نحو المناطق الشمالية الواقعة بين شمال ليبيا ومصر وقبرص وتركيا ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن فترتفع درجات الحرارة بشكل قياسي لتلامس 35 درجة في طرابلس والبترون و 34 درجة بين بيروت وصور والبقاع.

من ناحية أخرى، يتقدّم المنخفض الهندي الموسمي، الذي يغطي، حالياً، منطقة الهند، نحو جنوب شبه الجزيرة العربية ويبدأ نشاطه بشكل خجول فوق دول الخليج ومن المنتظر ان يبدأ ثورانه الصيفي في نهاية شهر ايار حين يتمركز وسط المملكة السعودية وينضم الى زميله (منخفض البحر الأحمر)، ما يدلّ ان صيف 2018، سيكون لاهباً.

طقس يوم الخميس في لبنان والمنطقة:

مشمس وحار في مختلف المناطق اللبنانية والسورية.

الحرارة على الساحل: 25/32

على الجبال 1200 متر: 16/25

في البقاع: 17/30

الرطوبة بين 45 و 75%

الرياح: شرقية في الداخل وعكار، وشمالية على الساحل سرعتها بين 20 و 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1013hpa