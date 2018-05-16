هذه حقيقة المرأة التي وجدت متوفاة وبحوزتها أموال طائلة

بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر العثور على امراة متسولة متوفية في داخل سيارة في منطقة البسطة شارع الاوزاعي وبحوزتها اموال ودفاتر حسابية في البنوك، اكد مصدر امني لـ”النهار” صحة الخبر وان سبب الوفاة طبيعي.

واكد الخبر الذي يتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان المراة وجد معها مبلغ ٥ ملايين ليرة لبنانية، وكان بحوزتها ثلاثة دفاتر “بنك” وحساب بقيمة مليار وسبعماية مليون ليرة. الا ان احدا لم يؤكد صحة امتلاكها الحسابات المصرفية التي وجدت بحوزتها.

واكد مراسل “النهار” في عكار ميشال حلاق ان “المتوفاة فاطمة عثمان هي من مواليد 19 ايار 1965 وسجلها 122 عين الذهب”. وقد تسلمت العائلة جثتها امس ودفنت عصرا في بلدتها.

المصدر: النهار