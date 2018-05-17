ايرانيان في قبضة القوى الأمنية اللبنانية!

بتاريخ 10/05/2018 إدعى فايز خ. ضد مجهول بجرم السرقة بطريقة احتيالية، من داخل محله المعد لبيع المجوهرات في بلدة حاصبيا.

بنتيجة المتابعة من قبل مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية تم معرفة المشتبه به وتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه، وفق ما أعلنت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي في بيان لها.

بتاريخ 11/05/2018 تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المشتبه به وشقيقه في بلدة رميش، وهما كل من:

أ. م . ( مواليد عام 1964، إيراني)

ذ. م . ( مواليد عام 1974، إيراني)

وضبط بحوزتهما المجوهرات التي سرقاها من المحل المذكور إضافة الى كمية من المجوهرات والاحجار الكريمة الأخرى.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما حاولا سرقة أكثر من محل في عدة مناطق لبنانية.

لــذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً على اشارة القضاء المختص صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في النبطية – مجمع كفر جوز، أو الاتصال على الرقم: 531226/07 لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.