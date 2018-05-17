في لبنان.. أقدم على حرق زوجته ورفيقتها وهذه التفاصيل

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي

الساعة 4.30 من تاريخ 14/05/2018 وفي محلة الدورة، شب حريق داخل احدى الغرف نتج عنه وفاة فتاتين بنغلادشيتين كانتا بداخلها.

نتيجة المتابعة والرصد تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وفي أقل من 24 ساعة، من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه الساعة 21.00 من التاريخ ذاته في محلة إهمج، وهو:

– ب. غ. ( مواليد عام 1985، بنغلادشي)

بالتحقيق معه اعترف بإضرام النيران في الغرفة المذكورة عبر استعمال مادة البنزين، كونه كان على خلاف مع زوجته.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.