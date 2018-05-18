القضاء يقول كلمته بشكل قاطع.. أبو حمزة لم يرتكب أي جرم جزائي

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت (الرئيسة غريس طايع) اليوم، حكمين قضيا بإبطال التعقبات عن الشيخ بهيج أبو حمزة ، في الدعويين المقامتين ضده من النائب السابق وليد جنبلاط لعدم توافر عناصر الجرائم الجزائية المدعى بها أيي لعدم وجود جرائم جزائية مرتكبة.

وقد أكدت حيثيات الحكمين عدم إرتكاب الشيخ بهيج ابو حمزة لأي جرم جزائي، ونصّت على انه ثبت بشكل جازم وقاطع بأنه لا يتوجب على الشيخ بهيج أبو حمزة إعادة أي مبلغ من المال للمدعي النائب السابق جنبلاط، وبأن كل الأموال موضوع الدعاوى التي صُرفت من قبل أبو حمزة كانت لأجل مصالح ومشاريع جنبلاط.