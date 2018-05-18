بالصور: هؤلاء الذين عاقبتهم واشنطن.. أحدهم إبن خالة نصرالله

نشرت وزارة الخزانة الاميركية على موقعها الإلكتروني صورتين لكلّ من محمد بزي وعبدالله صفي الدين، وهما من اتهمتهما واشنطن بتمويل حزب الله، وفرضت عليهما عقوبات.

وقالت الوزارة إن هذين الشخصين لعبا دوراً مهما في تمويل الحزب عبر طرق “مموهة، وتحت غطاء عدد من الشركات، لاسيما بزي، التي قالت إنه يمتلك 5 شركات تنشط في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط، وقد ضخّ ملايين الدولارات الى حساب حزب الله.

بزي.. الممول البارز، وصفي الدين قريب نصرالله

يعتبر محمد إبراهيم بزي بحسب الخزانة الأميركية ممولا رئيسيا لحزب الله، يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق وربطته علاقة وثيقة برئيس غامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة.

كما كشفت أن بزي عمل مع عبد الله صفي الدين وهو ابن خالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وممثل حزب الله في إيران، من أجل توطيد العلاقات السياسية بين غامبيا وإيران.

(العربية)