طهران تحوّل 700 مليون دولار شهريا لنصرالله.. وعقوبات مفاجئة قريباً!

أعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية لـ “سكاي نيوز” أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الأخيرين تأتي وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل “حزب الله”، مشيرا إلى أن استهداف مجلس شورى “حزب الله” رسالة للجميع، وأنه لا يوجد جناح سياسي لحزب الله هو فقط منظمة إرهابية يسيطر عليها الإيرانيون، بحسب قوله.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه تم استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، لأنه هو الذي يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب مؤكدا أن الخطوة لا تستهدف الشيعة بل تستهدف “جماعة إرهابية.”

وأشار إلى أن “حزب الله” ليس لديه ميزانية مستقلة، وأن كل شيء يقومون به يتم تمويله من قبل الإيرانيين، مضيفا أن نحو 700 مليون دولار تم تحويلها شهريا إلى الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله من طهران وهو يتحرك بأوامر قاسم سليماني، بحسب تعبيره.

ونفى المسؤول الأميركي أن تكون الخطوة الأميركية جاءت للتأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية أو لأغراض سياسية، محذرا من تبعات كارثية بالنسبة للبنان إذا تقلد أعضاء من حزب الله وزارات سيادية.

وأكد أن هناك خطوات مستقبلية مقبلة واستهدافا جديدا بالعقوبات لكنها ستكون مفاجئة بحيث يتم تجميد الأموال قبل الإعلان عنها بهدف قطع التمويل عن حزب الله محذرا من أن طهران ستبحث عن طرق جديدة لتمويل حزب الله.

(سكاي نيوز)