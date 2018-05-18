عقوبات أميركية جديدة استهدفت “مموّلاً” لحزب الله.. من هو محمد بزّي؟

تسعى الولايات المتحدة الى تشديد الخناق على ما تسميه “مصادر تمويل حزب الله”، حيث فرضت عقوبات على أحد مموليه الرئيسيين وشركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة “رويترز للأنباء”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن محمد إبراهيم بزي ممول رئيسي لحزب الله يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق وربطته علاقة وثيقة برئيس جامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقوداً.

كما فرضت واشنطن عقوبات على ممثل حزب الله في إيران عبد الله صفي الدين الذي قالت إنه كان محاورا بين حزب الله وإيران في المسائل المالية.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت على القائمة السوداء مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية “غلوبل تريدينغ غروب”، وشركة المنتجات البترولية “يورو أفريكان غروب” ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة إنه تم استهداف كل هذه الشركات لأنها مملوكة لمحمد إبراهيم بزي أو لأنه يملك حصة مسيطرة فيها.

وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان “لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والخسيسة لأحد أبرز ممولي حزب الله”، مضيفاً “هذه الإدارة ستفضح وتزعزع حزب الله وشبكات الإرهاب الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي”.

وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف إيران وحزب الله منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات جديدة على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم في إجراءات دعمتها دول الخليج.

(رويترز)