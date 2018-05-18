قوى الأمن توضح حقيقة الرسائل الصوتية عبر “واتساب”

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنّ “الرسائل الصوتية التي يتمّ التداول بها عبر تطبيق واتساب عن إمكانية حصول أعمال إرهابية في لبنان، يعود تاريخها إلى سنتين، وهي مجرّد إشاعات لا تمتّ الى الحقيقة بصلة، وقد سبق لهذه المديرية العامة أنّ نفت صحتها في حينه”.

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