برّي رئيساً بـ110 أصوات كحد أدنى

علي منتش – لبنان24

في إطار الإشارات التي أطلقتها الكتل النيابية في ما يخص إنتخابات رئيس المجلس النيابي، بدأت صورة هذه الإنتخابات تتضح من جهة القوى التي ستنتخب الرئيس نبيه برّي والقوى التي ستقترع بورقة بيضاء.

أولاً، كتلة كل من حركة “أمل” و”حزب الله” والتي يبلغ عدد أعضائها 30 نائباً.

ثانياً، حلفاء “حزب الله” و”أمل” من أحزاب وشخصيات في 8 آذار، إضافة إلى المستقلين، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عبد الرحيم مراد، أسامة سعد، إبراهيم عازار، فؤاد مخزومي، كتلة المردة (3 نواب)، كتلة القومي (3 نواب)، فريد هيكل الخازن، مصطفى الحسيني، إدي دمرجيان، ميشال المرّ، عدنان الطرابلسي، (17 نائباً).

ثالثاً: اللقاء الديمقراطي 9 نواب.

رابعاً: تكتل “الجمهورية القوية”: 15 نائباً.

خامساً: كتلة “لبنان أولاً”: 20 نائباً.

سادساً: كتلة العزم (4 نواب).

سابعاً: كتلة “الكتائب” (3 نواب)

مجموع أصوات هذه القوى يبلغ 98 صوتاً، ليبقى تكتل “لبنان القوي” التي يبلغ أعضاؤها 29 نائباً، وفي المعلومات، أن هناك قرارا بأن يمنح أعضاء هذا التكتل غير الحزبيين أصواتهم لبرّي إذ يبلغ عددهم 12 نائباً، في حين ستترك الحرية للنواب الحزبيين.

وفي هذه الحالة سيحصل برّي بأسوأ الأحوال على 110 أصوات في إنتخابات رئاسة المجلس.