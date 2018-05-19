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كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على لبنان.. والحرارة الى 36

منذ 1 دقيقة
وكالات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض محدود بالحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، تخف حدتها نسبيا يومي الأحد والإثنين، إنما تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان

اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وانخفاض نسبة الرطوبة، مما يستدعي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الإثنين: غائم جزئيا، مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 36 درجة. فوق الجبال من 21 الى 32 درجة. في الارز من 13 الى 24 درجة. في الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و50 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1010 hPa أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,37 ساعة غروب الشمس: 19,34.