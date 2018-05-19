ماذا حصل في مخيم البداوي مساء أمس؟

شهد مخيم البداوي أمس الجمعة 3 اشكالات متفرّقة قبل موعد الافطار، أبرزها حصول تلاسن بين عناصر القوة الامنية في المخيم والمدعو باسل منصور الذي سحب سكيناً عليهم.

ثمّ وقع اشكال ثانٍ تطوّر الى اطلاق عيارين من مسدس حربي وتداخل اشكال ثالث بنفس الوقت ما دفع عناصر القوة الامنية الى اطلاق النار في الهواء. وتمّ فض الاشكالات بالتعاون مع اهل الاطراف جميعاً.

على الأثر، سيّرت القوة الامنية دورية معززة من الفصائل قوامها 60 عنصراً حيث جابت شوارع المخيم بعد أن شاع خبر منعها من دخول شارع ابو الفوز من قبل مجموعة يتزعمها باسل منصور.

واصدرت القوة الامنية بياناً قالت فيه: “عقب الإشكالات الفردية المتتالية التي حصلت في مخيم البداوي وتخللها إطلاق نار بالهواء، تدخلت القوة الأمنية المشتركة مباشرة لمتابعة الإشكالات. وتمّ التواصل مع المعنيين، وسُلّم كلّ من ورد اسمه للقوة الأمنية.

وتقوم قيادة القوة بمتابعة القضية والعمل على محاسبة المخلين”.