ويك اند “لاهب”.. ولكن بُشرى سارة: الكتل الحارة ستتحول لمعتدلة بهذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الكتلة الحارة التي تمددت من الصحراء الإفريقية الكبرى نحو مصر، تستقر فوق سيناء وفلسطين ولبنان وتحوّل طقس يوم السبت الى لاهب بحيث ستصل الحرارة ساحلاً الى 37 درجة وفي البقاع الى 36 درجة وعلى الجبال التي تعلو 1200 متر الى 32 درجة.

وتتراجع درجات الحرارة صباح يوم الأحد بمعدّل 3 الى 4 درجات مئوية بسبب انحراف الكتلة نحو الأردن وشمال المملكة السعودية وينتظر كل من لبنان وسوريا وفلسطين اجواءً منعشة اعتباراً من يوم الثلاثاء، حين تصل موجة باردة نسبياً تساهم بتراجع درجات الحرارة طيلة الأسبوع المقبل لتستقرّ بين 28 و 30 درجة.

اهلاً بالصيف، هكذا بدأ شهر رمضان، أجواء مدارية حارة سوف تتحوّل الى معتدلة حتى آخر ايام ايار.

طقس الأحد مشمس وحار.

الحرارة على الساحل: طرابلس: 26/35

بيروت: 25/34

صيدا وصور: 25/33

الجبال 1200 متر: 20/29

البقاع: 22/33

الرطوبة: 35% في الداخل و 48% على الساحل

الرياح: غربية سرعتها 15 كلم في الساعة. تشتد بين البقاع ودمشق والأردن لتصل الى 45 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa